Da Liliana Segre alle iniziative ANPI, la Giornata della Memoria in provincia

Domani, 27 gennaio, come ogni anno verrà celebrata la Giornata della Memoria in ricordo di tutte le persone vittime dell’olocausto.

Tante le iniziative in provincia a partire da Aprilia dove è stata organizzata un’iniziativa dal comitato provinciale dell’ANPI, con il patrocinio del Comune, composta da una mostra fotografica e artistica, che è gia iniziata lo scorso 23 gennaio. La mostra, intitolata ‘La memoria non si ferma’, si svolgerà presso la sala Manzù della Biblioteca comunale rimarrà ad accogliere i cittadini fino a domani (orari: 10-12 e 17-19). Mentre, alle ore 10:00, l’ANPI di Aprilia ha organizzato, con il patrocinio del Comune, un incontro-dibattito in Sala Consiliare, a cui prenderanno parte anche studenti delle scuole cittadine. All’evento – che sarà moderato dal Professor Filippo Fasano, presidente ANPI “Vittorio Arrigoni” di Aprilia – interverranno lo studioso della Shoah Andrea Cavola e lo storico e docente Ugo Mancini. Prenderanno parte al momento di riflessione pubblica anche il Sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci. Nel pomeriggio , infine, alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale verrà proiettato il film “L’oro di Roma” di Carlo Lizzani.