Da Lotito a Eziolino Capuano, successo a Villa Egidio per il Gran Galà del Calcio

E’ stata una serata all’insegna dello sport e dei riconoscimenti, quella vissuta ieri sera per il nella location di Villa Egidio di Borgo Grappa, in occasione del Gran Galà del Calcio. Un parterre d’élite partito intorno alle 18 con i primi arrivi degli ospiti, ed entrato nel vivo intorno alle 21:30, orario in cui il patron della Lazio Claudio Lotito, ha fatto il suo arrivo tra l’accoglienza di staff e stampa. E’ proprio ai microfoni dei colleghi provenienti da tutta Italia, che il presidente ha sottolineato il buon momento che sta vivendo la sua Lazio: “Dobbiamo restare uniti e soprattutto umili, soltanto così potremo continuare a toglierci delle soddisfazioni. Mister Baroni è prima di tutto un uomo con grandi valori umani, ed è proprio per questo che è stato scelto”.

Tra gli oltre 100 premi da assegnare nel corso della serata c’è stato anche un po’ di Latina Calcio, con il direttore sportivo Matteo Patti presente a ritirare il riconoscimento di “Miglior Direttore Sportivo” della passata stagione del girone C di Lega Pro. Per la società nerazzurra anche un altro importante riconoscimento, ossia quello di migliore “Gestione Social” di tutto il girone. Tra gli ospiti presente anche Eziolino Capuano, ad oggi forse uno dei tecnici più esperti presenti nel panorama calcistico della Serie C. Il tecnico ex Foggia ha spiegato un po’ quello che è stato il momento delicato passato nell’ultimo mese, ed ha poi risposto ad alcune domande inerenti proprio il Latina Calcio. “Il Latina è una signora squadra, si dirà magari che davanti è un pò corta, ma chiedete a Patti quante volte gli ho chiesto Mastroianni.” Il tecnico campano ha poi aggiunto di essere stato molto vicino in passato alla panchina nerazzurra, quando c’era Leonardi nell’anno in cui poi venne chiamato Gautieri. Una cerimonia che è andata avanti con i vari riconoscimenti, tra i tanti volti noti a salire sul palco anche il diesse del Verona Sean Sogliano e Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina.