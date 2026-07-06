Da Provenzano a Brusca, il Prefetto Cortese si racconta al Teatro Romano di Terracina

Un evento unico e straordinario, proprio come il protagonista che lo ha animato e la suggestiva cornice che lo ha ospitato. È stata una serata intensa e ricca di emozioni quella di mercoledì al Teatro Romano di Terracina, nel cuore del centro storico alto, dove il Prefetto Renato Cortese, dialogando con il Direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua lunga e prestigiosa carriera al servizio dello Stato. Dalla cattura del boss Bernardo Provenzano all’arresto di Giovanni Brusca, passando per le delicate operazioni contro Cosa Nostra, la criminalità organizzata romana e la ‘Ndrangheta, il racconto ha attraversato alcune delle pagine più importanti della storia della lotta alle mafie nel nostro Paese.

Ma la serata è andata ben oltre il racconto delle grandi operazioni investigative. Attraverso il confronto con Gian Marco Chiocci è emerso soprattutto l’uomo dietro la divisa: il suo altissimo senso del dovere, la dedizione assoluta alle istituzioni, il coraggio delle scelte compiute nei momenti più difficili e una profonda umanità che ha accompagnato ogni fase del suo percorso professionale. Il pubblico ha potuto conoscere non soltanto un protagonista della storia recente, ma anche una persona capace di trasmettere valori, responsabilità e amore per il servizio pubblico.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Terracina in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina.

“È stato davvero un grande privilegio e motivo di orgoglio per tutti noi aver ospitato nello splendido Teatro Romano il Prefetto Renato Cortese, che intervistato dal Direttore del TG1 Gian Marco Chiocci ha saputo offrire al pubblico non solo il racconto di straordinarie pagine della lotta alla criminalità organizzata, ma anche una preziosa testimonianza di servizio, coraggio e umanità. Eventi di questo livello rappresentano perfettamente la missione della Fondazione Città di Terracina: valorizzare il patrimonio della città attraverso appuntamenti di assoluta qualità, restituendo al Teatro Romano la sua funzione originaria di luogo privilegiato di incontro, confronto e condivisione e offrendo alla città occasioni di riflessione sui valori della legalità, del servizio alle istituzioni e della memoria civile”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Città di Terracina Francesco Di Mario.

“Nella mia lunga carriera ho avuto occasione di intervistare grandi protagonisti della musica, della cultura e della vita pubblica, ma devo confessare che l’incontro con il Prefetto Cortese ha suscitato in me un’emozione profonda. La sua storia, il suo esempio e la sua straordinaria umanità sono un patrimonio che merita di essere ascoltato e condiviso. Per questo desidero ringraziare di cuore il Prefetto Renato Cortese, il Direttore del TG1 Gian Marco Chiocci per la sua grandissima professionalità, tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento, i membri della Fondazione a Federica Saviani per il suo prezioso contributo, e l’Amministrazione Comunale”, ha dichiarato il Direttore Artistico della Fondazione Città di Terracina Franco Iannizzi.

“Il nostro più sincero ringraziamento va al Prefetto Renato Cortese per aver regalato alla nostra comunità una testimonianza così intensa e autentica. La sua presenza, resa ancora più significativa dal dialogo con il Direttore Gian Marco Chiocci che ringraziamo, ha rappresentato un momento di grande valore civile e umano, capace di lasciare un segno profondo in tutti i presenti. Un grazie sentito alla Fondazione Città di Terracina per il grande lavoro organizzativo svolto insieme ai nostri uffici, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai ragazzi del Servizio Civile che hanno partecipato con entusiasmo e a tutti i cittadini che hanno scelto di condividere con noi questa esperienza, destinata a rimanere nella memoria della nostra città”, hanno dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.