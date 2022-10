Da Rocco Hunt a Irene Grandi, ecco il “Latina Music Festival”

É stata inaugurata oggi la sala Polifunzionale nella sala ex “Il Gabbiano” in viale XVIII dicembre 124, aula che potrà essere utilizzata per eventi musicali, presentazione di libri e conferenze stampe, dove é stato lanciato il progetto “Latina Music Festival”, realizzato dalla Seaside Music Young, con il progetto bandito dalla Regione Lazio e dal Comune di Latina chiamato LATINADAMARE, che vedrà come ospito Rocco Hunt, Irene Grandi che in conferenza ha dichiarato “mi é sempre piaciuto mettermi in gioco”.

L’evento live si svolgerà dal 28 al 31 ottobre e saranno quattro giorni di musica, con ospiti nazionali e locali, grandi concerti e intrattenimento live, con ristoro street food all’interno all’interno del Palatenda vasta e comoda area mercato adiacente a via Rossetti.



Il Festival sarà una grande festa della musica, dove potranno esibirsi tanti nuovi talenti, perché nel corso delle quattro giornate si esibiranno cantanti, band e artisti locali. Per gli spettatori è prevista anche un’area ristoro con street food per tutta la durata degli eventi musicali. I biglietti per assistere agli eventi delle singole giornate sono già disponibili, con riduzioni previste per gli under 35.

Venerdì 28 ottobre 2022:

Ore 18:00 apertura con artisti locali che si alterneranno fino alle ore alle ore 21.30 quando si esibirà Rocco Hunt deejay set; a seguire band e cantanti locali con deejay set;

Sabato 29 ottobre 2022:

dalle ore 17.30 alle ore 21.30 ospiti locali; dalle ore 21.30 alle ore 23.30 main artist Chiara Galiazzo + Med Free Orkestra; a seguire band e cantanti locali con deejay set;

Domenica 30 ottobre 2022:

dalle ore 17.30 alle ore 21.30 ospiti locali; dalle ore 21.30 alle ore 23.30 main artist Irene Grandi; a seguire band e cantanti locali con deejay set;

Lunedì 31 ottobre 2022:

l’Halloween Reunion Artist dalle ore 17.30 alle ore 4.00 esibizione artisti locali / band / cantanti con deejay set.