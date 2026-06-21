Da Terracina a… Terracina: la Samb vince la Coppa Italia dopo 9 anni

Un’arena gremita e tanto calcio a Terracina, dove è ospite la finale di Coppa Italia Q8 di Beach Soccer. Nella spettacolare cornice delle Rive di Traiano, Napoli e Sanbendettese si sono contese il secondo titolo più importante a livello nazionale. A spuntarla i marchigiani, che 9 anni fa alzarono l’ultima Coppa Italia proprio nel cielo di Terracina.

La cronaca

Primo tempo avaro di goal ma non di emozioni. Tanti spunti, con Jordan – per la Samb – ispiratissimo. Dall’altra parte, invece, è tutto il gruppo a farsi sotto, cercando di farsi strada verso la porta di Barbagallo.

Nei secondi 12 minuti la gara entra nel vivo: un colpo da maestro dell’estremo difensore partenopeo, che prova la botta “da beach” ad impensierire gli avversari, apre la seconda parte di match. Jordan, poi, lo fa bellissimo: salta tutti e piazza il destro dove Paterniti non può mai arrivare. La prima rete di questa finale la segna la Samb ad inizio secondo tempo. Il pareggio non tarda ad arrivare, col Napoli traghettato dal proprio portiere: Paterniti trova la rete da casa sua, sparando un destro che fredda Barbagallo e si porta a casa la prima sfida a distanza col collega marchigiano.

Il terzo tempo si apre con un brivido per la Samb: Catarino di testa salva tutto sul tentativo di Bernardo Martins direttamente da calcio d’inizio. La prodezza del brasiliano 3 volte campione del mondo evita il primo vantaggio Napoli. Poi ci pensa Curcio a cambiare le sorti della gara dei rossoblù, sfruttando una bella imbucata sulla sinistra e sorprendendo Paterniti, ingannato dal rimpallo del pallone sulla spiaggia. Il Napoli tenta la disperata rimonta, ma alla fine deve arrendersi ai colpi di Jordan che, di fatto, ipoteca il titolo. Due volte nello scoresheet, la Samb torna campione dopo 9 anni.