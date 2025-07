Da “The Joker” agli Space Jumpers: libri e acrobazie al Basket in Piazza

Il “Basket in Piazza” chiude la fase a gironi con una serata evento che unisce cultura, spettacolo e pallacanestro sotto le stelle. Domani sera a Latina sarà il momento di The Joker e dei “dunk show” firmati Space Jumpers, per un mix esplosivo di emozioni.

Dopo l’ultima gara della fase a gironi Junior tra New Age Erborist e Unicorneria, in programma alle ore 19, la BiP Arena ospiterà due appuntamenti da non perdere. Alle ore 20 verrà presentato The Joker, libro edito da Lab DFG e scritto da Marco Munno, giornalista e volto noto per gli appassionati di basket NBA, già collaboratore di Sky Sport, Domani e La Giornata Tipo. Il volume racconta la vita e la carriera di Nikola Jokić, campione serbo dei Denver Nuggets, due volte MVP della lega americana e simbolo del basket moderno. Un viaggio che parte dalla sua infanzia a Sombor fino al trionfo nella NBA, tracciando anche l’importanza della figura di Miško Ražnatović, agente che ne ha segnato il destino sportivo.

Alle ore 21 toccherà invece allo show puro con l’esibizione di Mr. Jump e Skyone, all’anagrafe Marco e Salvo, due globetrotter del basket acrobatico noti in tutta Europa per le loro spettacolari schiacciate. Il loro “dunk show”, che li ha già visti protagonisti in contesti internazionali tra eventi sportivi, tornei 3×3 e manifestazioni urbane, approda a Latina per la gioia di grandi e piccoli. Un’esibizione dinamica, interattiva, piena di energia e coreografie mozzafiato, in grado di far vivere il basket anche come intrattenimento e passione condivisa.

Una serata che celebra il talento in tutte le sue forme: quello tecnico, quello narrativo e quello spettacolare. Il “Basket in Piazza” non è solo sport giocato, ma anche racconto, emozione, partecipazione. E domani lo dimostrerà ancora una volta, con una scaletta pensata per appassionare e coinvolgere il pubblico di ogni età.