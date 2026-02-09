Da via Don Morosini al Villaggio Trieste, sei aree verdi verso la riqualificazione

La riqualificazione del verde pubblico torna al centro dell’azione amministrativa del Comune di Latina. Questa mattina, nella seduta congiunta delle commissioni Pianificazione e Lavori Pubblici, sono stati illustrati sei progetti finanziati con fondi FESR Lazio 2021-2027 per un importo complessivo di circa un milione di euro, già approvati e prossimi all’avvio dei cantieri.

Gli interventi interesseranno il parco di via Zanetti, via Don Morosini, via Ovidio, il campo da basket di piazza Berlinguer, via Emanuele Filiberto e il quartiere Trieste, con l’obiettivo di migliorare decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici. In tutte le aree sono previste nuove zone ludiche con pavimentazioni antitrauma, il ripristino dell’arredo urbano, l’installazione di fontane, oltre al rifacimento di marciapiedi e vialetti dove necessario, per restituire spazi accessibili e sicuri a famiglie, bambini e anziani.

Particolarmente atteso l’intervento in via Don Morosini, una zona segnata da anni di degrado e al centro di numerose segnalazioni dei residenti. Qui sono previsti la rimozione delle ceppaie, il ripristino dei marciapiedi in travertino, nuove panchine e la realizzazione di aree giochi recintate, con interventi che coinvolgeranno anche la vicina piazza Dante.

Proprio su questo tema è intervenuto anche Daniela Fiore del Gruppo Misto, che pur riconoscendo l’importanza degli interventi annunciati ha rivendicato l’attenzione posta negli anni sulla situazione di via Don Morosini e del centro cittadino. La consigliera di minoranza ha sottolineato la necessità di vigilare sull’attuazione dei progetti e di non trascurare aspetti fondamentali come la manutenzione del verde e il funzionamento degli impianti di irrigazione esistenti, elementi decisivi per garantire una riqualificazione efficace e duratura.

Nel quartiere Trieste, invece, la riqualificazione interesserà in modo significativo le aree sportive, con il rifacimento del campo da calcetto, la trasformazione dell’ex campo da bocce in uno spazio polifunzionale coperto e la realizzazione di un piccolo chiosco con funzione anche di presidio del territorio, per aumentare vitalità e sicurezza.

La ditta è già stata incaricata e l’avvio dei lavori è previsto entro circa un mese. Un passaggio che segna l’ingresso nella fase operativa di interventi attesi da tempo, con l’obiettivo di trasformare risorse europee in cantieri concreti e in benefici tangibili per i quartieri della città.