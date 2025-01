“Da Zero a Eccellenza”, al Mug di Latina il primo libro di Luca Fierro

Oggi, 31 gennaio alle ore 18:30, al Museo Giannini di Latina, in via Oberdan 13/A, si terrà la presentazione del libro Da Zero a Eccellenza, scritto da Luca Fierro.

Non si tratta del debutto di uno scrittore seriale, ma della volontà di un imprenditore di Latina della nota azienda Hygenia di condividere con la città un importante traguardo personale. Durante l’evento, l’autore porterà l’attenzione su alcune delle numerose eccellenze che caratterizzano il territorio pontino, spaziando dallo sport al sociale, come fonte di ispirazione per la comunità.