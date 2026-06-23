Dai Monti Lepini al Mare, il fine settimana della DMO

Un lungo weekend all’insegna delle esperienze all’aria aperta, della valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali. Dal 26 al 29 giugno la DMO “Dai Monti Lepini al Mare” promuove una serie di appuntamenti che accompagneranno residenti e visitatori tra le bellezze della provincia di Latina, dalle Isole Pontine alle colline di Cori, passando per Sermoneta e Terracina.

Ad aprire il programma saranno le Veleggiate Poetiche nelle Isole Pontine, un’iniziativa che propone quattro giorni tra mare, natura e cultura. A bordo dell’imbarcazione Fortuna, i partecipanti navigheranno tra Ponza, Palmarola e Zannone alternando momenti di esplorazione del territorio, incontri dedicati alla storia e all’ambiente delle isole e passeggiate letterarie immerse in scenari di rara bellezza. Un viaggio pensato per scoprire il volto più autentico dell’arcipelago, lontano dai tradizionali percorsi turistici.

Venerdì 26 giugno spazio anche ai sapori del territorio con Aperinic – Picnic in Vigna, organizzato presso l’Azienda Agricola La Valle dell’Usignolo, a Sermoneta. Tra i filari della tenuta, gli ospiti potranno degustare prodotti tipici, vini e olio extravergine in un’atmosfera conviviale immersa nella natura. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Marco & Billy.

Tra gli eventi più attesi figura la prima edizione laziale della Bike Night, la pedalata notturna non competitiva che collegherà Roma a Cori. I partecipanti partiranno nella notte dalle Terme di Caracalla per affrontare un percorso di circa 95 chilometri attraverso la Via Appia Antica, i Castelli Romani e i paesaggi rurali della provincia di Latina. Il tragitto attraverserà anche i vigneti storici di Marco Carpineti, offrendo ai ciclisti un’esperienza suggestiva tra natura, sport e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. L’arrivo è previsto all’alba nella Tenuta Antoniana, tra Sermoneta e Sezze.

A Terracina, invece, si chiuderà la terza edizione di Regina Theatri – Festival delle Arti Performative, manifestazione che nelle scorse settimane ha animato alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 27 giugno al Teatro Romano con lo spettacolo “Grido d’amore – Edith Piaf”, dedicato all’indimenticabile cantante francese. Sul palco Gianni De Feo, protagonista e regista dell’opera, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Marcello Fiorini.

Un programma variegato che conferma la volontà della DMO di promuovere il territorio attraverso iniziative capaci di unire turismo, cultura, sostenibilità, tradizioni e attività all’aria aperta, offrendo nuove occasioni per conoscere le ricchezze del comprensorio che va dai Monti Lepini fino al mare.