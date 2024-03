Dal 25 aprile riparte la Mostra Agricola di Campoverde

La data ufficiale per la tanto attesa Mostra Agricola di Campoverde è il 25 aprile e durerà fino al 1 maggio. Sarà una primavera movimentata quella nell’Area Fiere in via Pontinia km 54 di Aprilia, ci saranno molte novità in questa edizione che fanno già registrare la presenza di oltre 350 espositori: del settore florovivaistico e zootecnico, del mercato agricolo, delle energie rinnovabili e sostenibili, dell’hi-tech oltre a tutti i settori merceologici legati all’agricoltura, alla floricoltura, all’innovazione, all’enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane.

La fiera giunta alla 37ᵃ edizione vanta il patrocinio della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia. Nei sette giorni in programma molti appuntamenti collaterali: laboratori didattici, incontri con gli esperti, convegni, degustazioni, mostre, spettacoli.

Cecilia Nicita, Presidente della Fiera Agricola CampoVerde ha affermato «Il nostro staff è al lavoro per organizzare gli eventi legati alla Mostra Agricola che hanno la peculiarità di valorizzare la storia e le tradizioni del nostro territorio fra le attrazioni i Butteri dell’Agro Pontino e lo spettacolo dell’ Italian Team Penning del Western Show, fiore all’occhiello di questa edizione, la Mostra Nazionale Bovina Maremmana realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione ANABIC e la rassegna Regionale del Bovino Charolaise e Limousine in collaborazione con l’Associazione ANACLI ».

Da non dimenticare i due giorni dedicati alla scuola, gli studenti degli istituti del territorio sono ospitati all’interno dell’Area Fiere, con insegnanti e genitori, per assistere ai laboratori didattici, agli spettacoli dei butteri e alle attività realizzate per conoscere le eccellenze e le tradizioni dell’Agro Pontino, accompagnati dai volontari dell’Avis e dal personale dello staff.

Il programma completo degli eventi della 37ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde sarà presentato Sabato 6 Aprile nel corso della Conferenza Stampa.

Info sulla Mostra Agricola CampoVerde:

Per partecipare come espositori 393 418 0040

Per visitare l’esposizione 348 284 7604

mail: info@mostracampoverde.it

Mostra Agricola CampoVerde – www.mostracampoverde.it – Facebook – Instagram