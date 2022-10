Dal 28 al 31 ottobre il “Latina Music Festival”

Arriva l’evento live del “Latina Music Festival” in programma dal 28 al 31 ottobre con esibizioni musicali e concerti.

La presentazione del programma in dettaglio del festival sarà a Latina, il giorno venerdì 14 ottobre, alle ore 11,30 nel corso di una conferenza stampa nella sala ex “Il Gabbiano”, in viale XVIII dicembre, 124.

Saranno quattro giorni di musica, con ospiti nazionali e locali, grandi concerti e intrattenimento live, con ristoro street food all’interno della vasta e comoda area mercato del Palatenda di via Rossetti.

Il “Latina Musci Festival” è realizzato dalla Seaside Music Young.