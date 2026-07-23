Dal Francioni all’UNICEF: consegnato il ricavato della Partita del Cuore

A pochi giorni dal successo della prima edizione di “Dal Red Carpet al Campo – La Partita del Cuore 2026”, l’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee ha consegnato al Comitato Provinciale UNICEF di Latina il ricavato dell’iniziativa benefica andata in scena allo stadio Francioni.

L’incontro si è svolto tra la presidente dell’associazione, Stefania Mariani, e la presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Latina, Michela Verga. I fondi raccolti saranno destinati al progetto “La Scuola in Scatola”, programma che garantisce strumenti educativi e accesso all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza e crisi umanitaria.

«Sono profondamente soddisfatta del risultato raggiunto – ha dichiarato Stefania Mariani –. Abbiamo dimostrato che sport, spettacolo e solidarietà possono unirsi per creare qualcosa di importante. Il risultato più bello è aver trasformato una giornata di festa in un aiuto concreto per tanti bambini».

Mariani ha ringraziato istituzioni, associazioni, volontari, sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando la partecipazione di artisti, sportivi, scuole e realtà del territorio che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa.

Soddisfazione anche da parte di Michela Verga, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Latina. «La Partita del Cuore ha permesso di sostenere un progetto fondamentale come “La Scuola in Scatola”. Ringraziamo l’Associazione Il Cerchio delle Idee per la sensibilità e l’impegno dimostrati. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità possa generare un impatto reale per chi vive situazioni di fragilità».

L’evento, ospitato allo stadio Francioni, ha coinvolto numerose realtà sportive, culturali e sociali del territorio, richiamando un’ampia partecipazione di pubblico e confermando la forza della solidarietà come strumento di aggregazione e sostegno.

Per gli organizzatori, la prima edizione di “Dal Red Carpet al Campo” si chiude così con il risultato più importante: aver trasformato una giornata di sport e spettacolo in un aiuto concreto per i bambini che ne hanno più bisogno.