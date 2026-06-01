“Dal Red Carpet al Campo”, venerdì al Francioni la Partita del Cuore

Sport, spettacolo e solidarietà si incontrano allo stadio Stadio Domenico Francioni per la prima edizione di “Dal Red Carpet al Campo”, la Partita del Cuore 2026 in programma venerdì 5 giugno dalle ore 10.00. In campo si sfideranno la Nazionale Italiana Attori e la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina in una giornata pensata per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia e Comune di Latina e avrà una finalità benefica: l’intero ricavato sarà devoluto a UNICEF per sostenere il progetto “La Scuola in Scatola”, che garantisce strumenti educativi ai bambini che vivono in aree colpite da guerre, calamità naturali o emergenze umanitarie.

La mattinata si aprirà con una parata degli ospiti e un ricco pre-show sul prato del Francioni. Tra i protagonisti ci saranno il Balletto di Latina diretto da Valentina Zagami, le Official Cheerleaders del Galilei-Sani guidate da Cristina Bartolini e il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino diretto da Paola Vannoli.

Grazie alla collaborazione con Rainbow, spazio anche alla magia delle Winx, che incontreranno il pubblico tra spettacoli, foto e autografi. Presenti inoltre i campioni di kickboxing guidati dal maestro Mario Cristofaro e i Buffalos Latina, che cureranno l’ingresso delle squadre in perfetto stile americano.

Il calcio d’inizio sarà affidato alla freestyler internazionale Anastasia Bagaglini.

Tra i volti più attesi della Nazionale Attori figurano Giuseppe Zeno, Raimondo Todaro, Franco Oppini, Francesco Cicchella, Luca Capuano e numerosi altri artisti del panorama televisivo e cinematografico italiano.

A raccontare la sfida saranno la giornalista Dina Tomezzoli e un ospite speciale amatissimo dai bambini, Geronimo Stilton.

L’iniziativa punta a trasformare una partita di calcio in una grande festa collettiva, unendo intrattenimento e solidarietà per sostenere il diritto all’istruzione dei bambini più vulnerabili nel mondo.

I biglietti sono già disponibili attraverso CiaoTickets.