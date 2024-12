Dalla Corsica a Sabaudia in water bike, a giugno 2025 la partenza di Nardecchia

Cristian Nardecchia, ciclista setino e detentore di due Official World Record, si prepara a una nuova impresa: attraversare il mare dalla Corsica a Sabaudia su una water bike. La sfida, annunciata sul suo profilo Instagram, avverrà a giugno 2025. Cristian percorrerà 180 miglia marine in circa 60 ore, senza mai scendere dal mezzo, neanche per riposare.

Questa avventura, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno, è il risultato di mesi di lavoro del suo Dream Team. La sfida attraverserà tre regioni: Corsica (partenza), Toscana (traversata) e Lazio (arrivo), con arrivo all’Oasi di Kufra a Sabaudia, luogo degli allenamenti e base del team.

Il programma inizierà il 7 giugno con la partenza del team da Sabaudia verso Toga Bastia, in Corsica. Cristian partirà il 9 giugno, passando per l’Arcipelago Toscano, Civitavecchia e concludendo l’impresa il 12 giugno a Sabaudia.

L’atleta punta a superare il primato del 2003 di Vittorio Schincaglia, inventore della bicicletta marina. L’impresa sarà supervisionata dai giudici internazionali dell’Official World Record.

Cristian non è nuovo a sfide epiche: nel 2021 ha completato il More Than Double Everesting con un dislivello di 18.075 metri in 22 ore; nel 2022 ha battuto il colombiano Egan Bernal scalando il Passo Giau in 31 minuti e 40 secondi.

Con questa traversata, Cristian sogna di aggiungere un altro straordinario capitolo alla sua carriera e al mondo dei record.