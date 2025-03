Dalla Regione fondi per gli strumenti urbanistici di 9 comuni pontini

Arriveranno dalla Regione Lazio, nelle casse di nove comuni pontini, i fondi necessari alla redazioni degli strumenti urbanistici. Il bando per l’assegnazione dei contributi riguardava i comune del Lazio con popolazione fino a 30mila abitanti, e ad aggiudicarselo sono stati gli Enti di Priverno, Monte San Biagio, Ventotene, Sperlonga, Maenza, Norma, Spigno Saturnia, Castelforte e Pontinia. Per loro dunque in arrivo circa 800.000 euro.

“La legge regionale – spiega Enrico Tiero presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio – prevede la concessione dei contributi finalizzati alla formazione di strumenti urbanistici, definendo l’ordine di priorità a seconda delle tipologie degli strumenti urbanistici da finanziare in relazione a classi demografiche dei Comuni ammessi a presentare domanda, che non devono comunque avere una popolazione superiore ai 30.000 abitanti. La medesima legge definisce la misura percentuale del contributo a beneficio dei Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici, prevedendo per i Comuni fino a cinquemila abitanti l’erogazione del 100% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile, per i Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti l’erogazione del 70% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile e per i Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti l’erogazione del 60% del preventivo di spesa ammissibile. Ringraziamo l’assessore Pasquale Ciacciarelli per il grande impegno profuso nell’elaborazione di una misura importante per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori”.