Dalla Regione oltre 1,5 milioni ai Comuni per abbattere le barriere architettoniche

La Regione Lazio stanzia oltre 1,5 milioni di euro per sostenere i Comuni nella redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), strumenti fondamentali per rendere città e spazi pubblici più accessibili a tutti.

La misura è stata approvata dalla Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi. Le risorse saranno distribuite in base alla popolazione dei Comuni: 12.500 euro per quelli con oltre 20mila abitanti, 10mila euro per i Comuni tra 5mila e 20mila residenti e 7.500 euro per quelli sotto i 5mila abitanti.

I Comuni ammessi al finanziamento avranno sei mesi di tempo per trasmettere i propri piani alla Regione. L’obiettivo è completare la programmazione entro il 2027 e istituire il Registro regionale dei PEBA, previsto dalla normativa nazionale.

“La nostra missione è quella di avere territori senza barriere architettoniche. Questa rimodulazione, oltre all’aumento dei contributi, ci consente di aiutare anche i piccoli Comuni, in modo da renderli più accessibili”, ha dichiarato l’assessore Rinaldi. “Con questo atto colmiamo ritardi storici e rendiamo strutturale l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutto il Lazio”.

L’iniziativa punta a favorire una progettazione degli spazi pubblici sempre più inclusiva, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità, degli anziani e di tutti coloro che incontrano difficoltà negli spostamenti quotidiani.