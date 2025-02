Dalla Regione più di mezzo milione alle imprese, Sambucci: “Investiamo su 13.000 posti di lavoro”

La Regione Lazio ha lanciato un Piano Industriale da 550 milioni di euro per promuovere la crescita economica e l’innovazione delle imprese. “Questo piano segna una vera accelerazione per lo sviluppo del nostro territorio”, ha dichiarato il consigliere regionale Vittorio Sambucci, che punta a favorire la nascita di 1.500 nuove imprese e la creazione di 13.000 posti di lavoro nei settori manifatturieri avanzati.

Nel prossimo quadriennio, i fondi saranno distribuiti in diverse modalità: 274 milioni di euro in sovvenzioni dirette, 149 milioni per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e 120 milioni per il credito agevolato, con una particolare attenzione al settore automotive, che riceverà 16 milioni. “Investiamo per rendere il Lazio più competitivo e attrattivo, creando condizioni favorevoli alla crescita e riducendo gli ostacoli burocratici”, ha aggiunto Sambucci.

Il consigliere ha inoltre anticipato che a marzo verrà presentata la legge sul Consorzio Industriale Unico, una misura chiave per rafforzare ulteriormente la competitività della regione. “Meno burocrazia, più opportunità, e più investimenti: il Lazio è pronto a guardare al futuro con maggiore fiducia e determinazione”, ha concluso.