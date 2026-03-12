Dall’Ariston all’Arena del Mare: Sal Da Vinci a Sabaudia il 18 agosto

Il “re” di Sanremo 2026 approda sul litorale pontino. Martedì 18 agosto, l’arena del mare BCC Roma di Sabaudia ospiterà l’attesissimo concerto di Sal Da Vinci. Si tratta dell’unica data prevista nella provincia di Latina, un appuntamento imperdibile per i fan dell’artista che sta vivendo l’anno d’oro della sua carriera.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Per Sempre Sì”, Sal Da Vinci è diventato un fenomeno globale. Oltre a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, l’artista sta scalando le classifiche europee: 10 milioni di visualizzazioni per il video di “Per Sempre Sì”, 125 milioni di views per la hit “Rossetto e Caffè” e centinaia di milioni di streaming totali sulle piattaforme digitali.

Il tour estivo, prodotto da Vivo Concerti, è stato pensato per esaltare la grande forza interpretativa di Sal. Lo show all’arena del mare sarà un viaggio musicale che intreccerà i grandi classici della sua carriera con i nuovi successi, offrendo al pubblico una dimensione live intima ed energica allo stesso tempo.

L’evento è organizzato da Ventidieci con la direzione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno e gode del patrocinio del Comune di Sabaudia.

“Uno show capace di restituire tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza la sua presenza scenica.”

I biglietti per la data di Sabaudia saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it a partire da venerdì 13 marzo, ore 14:00.