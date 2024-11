Dallo stadio Maradona al Fogliano Hotel, il sound di Gigi Soriani

Il Fogliano Hotel di Latina si prepara per una serata esclusiva con “The Sound of Sunday,” l’evento che domenica 10 novembre, dalle 16:00 alle 20:00, ospiterà Gigi Soriani, dj e producer tra i più celebri in Italia. Conosciuto per il suo ruolo di cantante ufficiale dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Soriani ha collaborato con artisti di spicco come Gigi D’Alessio, Clementino, Nino D’Angelo, Franco Ricciardi e Andrea Sannino, costruendo una carriera ricca di successi e influenze internazionali.

L’evento si svolgerà nella raffinata atmosfera del Fogliano, un ambiente elegante che si affaccia direttamente sul mare e che rappresenta uno dei punti di riferimento per l’intrattenimento a Latina. Per questa speciale occasione, i partecipanti potranno godere di una combinazione di buona musica, food e drink di qualità, immersi in uno show che promette di regalare emozioni uniche.

Grazie a iniziative come questa, Latina continua a confermarsi come una delle mete principali per la musica e il divertimento, attirando appassionati e talenti in grado di portare il meglio della scena musicale italiana e internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere e per chi desidera vivere un pomeriggio di pura magia sul litorale pontino.