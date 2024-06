Dama, incontro a Latina tra l’assessore Chiarato e la Presidente provinciale FID Rosa Aglioti

Si è tenuto un incontro significativo presso il Comune di Latina tra l’assessore allo Sport, Andrea Chiarato, e la Presidente Provinciale della Federazione Italiana Dama (FID), Rosa Aglioti. L’incontro è stato un momento di celebrazione per la città, dato che Aglioti è stata premiata lo scorso anno come miglior delegata provinciale in Italia, un riconoscimento che porta orgoglio a Latina.

Rosa Aglioti, vera pontina, descritta dal Presidente della FID come una “piccola grande donna”, è amata e stimata nel suo circolo. Grazie al suo impegno e alla collaborazione di talentuosi atleti e istruttori come il Grande Maestro Daniele Macali, il Maestro Roberto Di Giacomo e il Maestro Luca Salvato, è riuscita a creare un gruppo straordinario e apprezzato. Con il supporto costante di collaboratori come Bellita D. Dottor e Valerio Salvato, Aglioti guida il circolo da oltre vent’anni, contribuendo alla diffusione e alla crescita del gioco della dama a Latina.