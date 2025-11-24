Dama internazionale a Latina, successo per il campionato a squadre

Si è chiusa al Park Hotel di Latina un’intensa tre giorni dedicata alla dama internazionale, che ha riunito nel capoluogo pontino dodici squadre provenienti da diverse regioni italiane: Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

L’appuntamento , valido per il Campionato Italiano a Squadre, è stato organizzato dalla Federazione Italiana Dama con il supporto dell’ASD Dama Latina, guidata dalla presidente Rosa Aglioti.

La competizione ha visto in gara tre team locali, tutti appartenenti all’associazione sportiva latinense. La squadra composta dal maestro Jacopo De Lellis, dal maestro Giovanni Fava e dal grande maestro Daniele Macali ha conquistato uno straordinario secondo posto, totalizzando 10 punti e un quoziente di 40,61. A superarli, solo la formazione dell’ASD CD VELITERNO, che con lo stesso punteggio ma un quoziente superiore (45,73) si è aggiudicata il titolo nazionale. Terzo gradino del podio per una rappresentativa ligure proveniente da Savona.

Buona prova anche per la seconda squadra di Latina – formata dal maestro Roberto Senesi, da Giorgia Senesi (una delle migliori giocatrici del torneo) e dal maestro Roberto Di Giacomo – che ha chiuso l’evento in ottava posizione. Esperienza importante, infine, per la terza formazione latinense composta dai giovanissimi Devid Iannucci (già presente in competizioni europee e mondiali), Luca Castellani e Ginevra Spelda, classificatasi al dodicesimo posto.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, al quale è stata consegnata una targa di ringraziamento, e della dottoressa Alessia Gasbarroni, presenza costante negli appuntamenti organizzati dall’ASD Dama Latina, omaggiata con un dono floreale.

L’evento si aggiunge al lungo elenco di iniziative promosse negli anni dal movimento damistico locale, sempre più protagonista sulla scena nazionale.