Dama internazionale, domenica a Latina il campionato regionale

Si svolgerà domenica 14 febbraio a Latina il campionato regionale Lazio di dama internazionale. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Dama e Asd Dama Latina, avrà luogo a Borgo Grappa presso il Centro Sportivo G. Morgagni, via Litoranea 430.

Durante il campionato verrà applicato il protocollo anti contagio da coronavirus Covid-19 nella pratica dello sport della dama, pubblicato sul sito web FID. I partecipanti sono tenuti ad arrivare in sede di gara provvisti di visiera e mascherina proprie e sono invitati a provvedere in autonomia al pranzo. Iscrizioni aperte dalle 8.30 presso la stessa sede di gara. Inizio previsto per le 8.45, premiazioni intorno alle 17:30.

Saranno ammessi i giocatori tesserati presso un circolo damistico della regione, muniti di tessera agonistica F.I.D. 2021. I giocatori verranno suddivisi in gruppi, in base al punteggio Elo-Rubele. Verrà formato un gruppo Provinciali (se saranno presenti almeno 6 giocatori di questa categoria) altrimenti tale gruppo verrà accorpato con quelli maggiori, mantenendo i premi previsti. Verrà formato un gruppo ragazzi/esordienti. La quota d’iscrizione al campionato è fissata in: € 10 per gli adulti, € 6 per gli under 18. Per i partecipanti del gruppo ragazzi/esordienti (non agonisti) la quota d’iscrizione è pari a € 3.

Il campionato sarà valido per la variazione del capitale Elo-Rubele al 50% e del rating FMJD; verrà utilizzato il sistema di gioco “Fischer”. Coppa ai primi classificati di ogni gruppo, medaglie al 2° e 3° e fino al 10° per gli esordienti.

Per informazioni: Aglioti Rosa 349/2805402 , Dottor Bellita 338/9372246, Macali Daniele 328/3019319.