Damiano Coletta incontra il direttivo CLAAI Assimprese di Latina

Continuano gli incontri istituzionali della CLAAI Assimprese, l’Associazione di categoria delle piccole imprese e aziende artigiane con i candidati sindaci al Comune di Latina. Ieri, il Direttivo CLAAI ha incontrato Damiano Coletta, sindaco uscente e candidato per il centro-sinistra presso la Res Nova di Clemente Catalani, del direttivo CLAAI.

Nell’incontro la CLAAI ha evidenziato lo stato delle piccole imprese familiari e delle attività artigiane e servizi che stanno vivendo momenti di difficoltà.

Sviluppo del territorio, promozione delle politiche di sviluppo turistico, mondo dell’edilizia e progetti PNRR sono stati i principali argomenti trattati al “tavolo” di lavoro.

Il candidato sindaco Damiano Coletta ha evidenziato come la sua politica di sviluppo vada ad interagire con i concetti della sostenibilità, dell’inclusione e dell’innovazione. Numerosi i progetti già avviati nella precedente consiliatura, per uno sviluppo del territorio cittadino, che dovranno andare a completarsi; un lavoro già impostato ed avviato –ha sottolineato Damiano Coletta- che dovrà ora essere realizzato.

Il PNRR vede diversi milioni di euro in progetti di sviluppo per la Città, così da poter rilanciare l’economia del territorio. Progetti che vanno da un concreto sviluppo della marina di Latina al comparto dell’edilizia con interventi di rigenerazione urbana, strumento per rimettere in moto l’economia della Città.

Numerose le tematiche affrontate da Damiano Coletta, con interventi tecnici e puntuali, come il problema dello sviluppo turistico e della recettività, il problema dell’erosione della nostra costa e lo sviluppo di precisi asset su cui costruire una nuova politica turistica quali il sistema di integrato delle Città di Fondazione, la valorizzazione di percorsi enogastronomici e lo sviluppo di cicloturismo. Damiano Coletta ha anche evidenziato come la sua Amministrazione abbia predisposto nel bilancio comunale il concorso per l’assunzione di nuove risorse per il Comune di Latina, concorso poi espletato dall’attuale gestione commissariale.

Riguardo al centro cittadino, Il candidato Sindaco Damiano Coletta, ha illustrato ai dirigenti “CLAAI Assimprese” di Latina, come vi è già impostato un sistema di riqualificazione del centro con la sistemazione di aree ed edifici comunali quali l’ex garage Ruspi, adibito ad area espositiva e multimediale, che dovrebbe vedere la conclusione della ristrutturazione il prossimo mese di Giugno/Luglio; la Casa della Musica nell’area adiacente all’attuale mercato coperto; l’ex mercato annonario dove già vi sono diversi progetti per un “Palazzo del Gusto”, l’edificio della ex Banca d’Italia per una struttura da dedicare ai giovani anche collegato con il mondo universitario cittadino senza sottovalutare l’area delle ex autolinee da rivalutare; questo “sistema” vedrà certamente un rilancio dell’economia del centro cittadino.

Molti i progetti in cantiere per il rilancio economico e sociale della Città. Il confronto è aperto.