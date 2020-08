di Teresa Salivi – Daniele De Rossi a Sabaudia per le vacanze con una caterva di bambini. Un video tenerissimo ritrae il figlio dell’ex capitano della Roma e di Sarah Felberbaum, Noah, che esce dall’ingresso della villa sulla spiaggia insieme ad amichetti o cuginetti tutti con un grosso gonfiabile a forma di animale.

Solo Noah non ne ha preso uno e sembra essersi svegliato con la luna storta. Così piccolo con lo sguardo imbronciato guarda chi lo riprende come per dire: “Dove mi state portando? Volevo restare a letto”.

Il commento sul post infatti recita: “Signore e Signori i Beach Boys!!… Noah non proprio convinto”, con una serie di faccine ridenti e con i cuoricini.

Già il 13 luglio scorso la coppia era stata immortalata nella città delle dune mentre guardava il tramonto. La giornata di ieri, con 6 o 7 bimbi in spiaggia, è stata di sicuro un po’ più movimentata!