Daniele Silvestri a Latina per la rassegna “Lievito”

Lievito apre il sipario sulla sua undicesima edizione con un nome di primo piano: Daniele Silvestri sarà a Latina sabato 2 maggio, alle 21, al teatro D’Annunzio. L’artista sarà protagonista di una serata speciale fatta di parole e musica, in un incontro che promette di essere tra i momenti più attesi del festival.

L’appuntamento, annunciato come “Incontro con Daniele Silvestri. Parole, musica, partecipazione”, propone un dialogo informale con il cantautore e l’esecuzione di alcune delle sue canzoni più rappresentative. Un format che punta a mettere in risalto la sensibilità dell’autore e il modo in cui, negli anni, ha saputo leggere il presente attraverso testi capaci di unire profondità e immediatezza.

Il festival tornerà dal 24 aprile al 3 maggio con un programma di oltre 30 eventi, confermando la propria vocazione a trasformare Latina in uno spazio di cultura condivisa e partecipazione. Le prevendite sono già attive su Ticket Italia, mentre il teatro comunale D’Annunzio risulta la sede ufficiale dell’incontro.