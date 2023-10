Danneggia e dà fuoco ad un’auto, denunciato un 48enne di Minturno

Si era reso responsabile del danneggiamento seguito da incendio di un’autovettura, a finire nei guai un 48enne di Minturno che è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Scauri.

L’indagine dei militari, ha permesso di identificare, tramite la visione di telecamere comunale e la raccolta di alcune testimonianze, l’uomo come autore dell’incendio di un’auto, di proprietà di un uomo defunto nel 2019, all’interno di un terreno di sua proprietà. Incendio avvenuto lo scorso 12 ottobre e per il quale erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelforte. L’auto è stata sequestrata, mentre per l’uomo è scattata la denuncia.