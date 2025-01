Danneggia il McDonald’s di Via Romagnoli e aggredisce i poliziotti: arrestato

Un venerdì sera movimentato quello di ieri a Latina, dove un uomo ha creato disordini e violenze, prima all’interno di un noto fast food, poi contro le forze dell’ordine intervenute per fermarlo.

Tutto ha avuto inizio presso il McDonald’s di via Romagnoli, dove l’uomo, senza alcuna apparente motivazione, ha gravemente danneggiato gli arredi interni del locale, provocando il caos tra clienti e personale presente.

Subito dopo l’atto vandalico, la persona si è allontanata dirigendosi verso via Giulio Cesare. Nel frattempo, i dipendenti del fast food hanno immediatamente allertato le autorità, fornendo una descrizione dettagliata del soggetto. Quando i poliziotti della Volante lo hanno intercettato, la situazione è degenerata.

Invitato a fermarsi per un controllo, l’uomo ha reagito con violenza verbale, insultando e minacciando gli agenti. Alla richiesta di collaborazione ha risposto scagliandosi contro di loro, rendendo necessario l’uso della forza per bloccarlo. Anche una volta immobilizzato e trasportato all’interno della vettura di servizio, il fermato ha continuato a opporre resistenza, colpendo il divisorio in plexiglass dell’auto e cercando di colpire gli agenti, due dei quali hanno riportato lesioni.

L’uomo, arrestato con le accuse di oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato condotto questa mattina davanti al Tribunale di Latina. Qui, l’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.