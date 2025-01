Danneggiata dai petardi a Capodanno, torna in funzione la Fontana delle Conchiglie

La Fontana delle Conchiglie di Terracina è finalmente ritornata a funzionare, dopo esser stata utilizzata, nella notte di San Silvestro, come base d’appoggio per petardi e fuochi. È in corso un’indagine della Polizia Giudiziaria per verificare eventuali danni provocati dall’uso improprio della fontana.

La stessa è stata poi chiusa per diversi giorni, a seguito di alcuni interventi sulla rete di media tensione elettrica, che hanno richiesto il resettaggio della centralina di comando. Non sono previsti ulteriori lavori, oltre alla manutenzione straordinaria già conclusa, che si era resa necessaria per l’assenza di interventi ordinari negli anni passati.