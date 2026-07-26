Danneggiate le auto degli ispettori del lavoro a Sezze, Celentano: “Un gesto grave”

Un grave atto intimidatorio ai danni di alcuni funzionari dell’Ispettorato territoriale del lavoro al termine di un servizio di controllo svolto sul territorio di Sezze. Le autovetture private degli operatori sono state bersaglio di atti vandalici e danneggiamenti mentre gli ispettori erano impegnati nelle verifiche per il rispetto delle norme sulla sicurezza e il contrasto al lavoro sommerso. Sull’episodio è intervenuta la prima cittadina di Latina, Matilde Celentano, che ha espresso ferma condanna per l’accaduto e vicinanza al personale coinvolto e alla direttrice della struttura, Annamaria Miraglia.

“Esprimo la mia più ferma condanna e la piena solidarietà, a nome personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Latina, agli ispettori del lavoro e alla direttrice dell’Ispettorato territoriale, Annamaria Miraglia, per il grave atto intimidatorio e vandalico subito al termine di un controllo ispettivo a Sezze”, ha dichiarato il sindaco Celentano.

“Quanto accaduto è un gesto inaccettabile e sconsiderato. Colpire chi opera quotidianamente sul territorio per contrastare l’illegalità, il lavoro sommerso e garantire il rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori significa tentare di intimidire lo Stato e le sue istituzioni. La legalità, la sicurezza sul lavoro e la dignità dei lavoratori sono principi fondamentali e non negoziabili per la nostra comunità”.

Il sindaco ha infine richiamato l’attenzione sull’operato degli inquirenti: “Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, impegnate nelle indagini per individuare al più presto i responsabili di questo vile gesto. All’Ispettorato del Lavoro giunga il nostro ringraziamento per il prezioso e incessante lavoro svolto quotidianamente a presidio della legalità e della sicurezza sul nostro territorio”.