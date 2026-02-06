DASPO “fuori contesto” a un 33enne: stop agli stadi per un anno

La Questura di Latina stringe il cerchio sui soggetti ritenuti a rischio per l’ordine pubblico, soprattutto quando emergono collegamenti con ambienti violenti o con il mondo del tifo organizzato. Nell’ambito di questa attività di prevenzione, il Questore ha disposto un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di un uomo di 33 anni.

La misura è scattata su proposta del Commissariato di Gaeta, che nei mesi scorsi aveva arrestato il soggetto nel corso di un’operazione antidroga. Nel corso degli approfondimenti investigativi sarebbero emersi anche elementi che lo riconducono agli ambienti ultras di estrema destra, oltre a riscontri legati a controlli effettuati in diverse occasioni, anche in concomitanza con le partite della Gaeta ASD.

Il provvedimento adottato rientra nella cosiddetta formula del DASPO “fuori contesto”, uno strumento previsto dalla normativa per impedire l’accesso agli eventi sportivi a persone ritenute pericolose, anche quando i fatti che hanno portato all’attenzione delle forze dell’ordine non sono avvenuti direttamente dentro o intorno agli stadi.

Il lavoro congiunto degli uffici di polizia della provincia e della Divisione Anticrimine della Questura ha consentito di raccogliere gli elementi necessari per arrivare all’adozione della misura preventiva.

Per l’uomo scatterà ora il divieto di assistere a incontri di calcio per la durata di un anno.