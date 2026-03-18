Daspo urbano per i 4 responsabili della rissa in centro a Priverno

C’è la violenta rissa, avvenuta ad ottobre scorso nel centro di Priverno, all’origine dei quattro provvedimenti di Daspo Urbano emessi dal Questore di Latina nei confronti di tre 19enni ed un 43enne, quest’ultimo già sottoposto alla libertà vigilata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro soggetti coinvolti si erano resi protagonisti dello scontro, mettendo a rischio l’incolumità delle persone presenti e turbando la tranquillità della zona.

Il provvedimento è stato adottato al termine dell’attività istruttoria della divisione Anticrimine della Questura, sulla base degli accertamenti svolti dagli agenti e delle indagini dei Carabinieri intervenuti sul posto. Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dei comportamenti, è stato disposto per tutti il divieto di accesso e di stazionamento nelle aree interessate per un periodo di due anni, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di violenza.