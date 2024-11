Debora Caprioglio al Liceo Artistico con lo spettacolo “Non fui gentile, fu Gentileschi”

Debora Caprioglio è stata protagonista a Latina dell’evento legato al progetto “Ti Rispetto”, promosso dall’assessore Simona Renata Baldassarre e dal presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini. Il progetto che mira a sensibilizzare studenti e famiglie su temi cruciali come la violenza contro le donne, il bullismo e il cyberbullismo, si è svolto stamattina presso il Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina.

L’attrice veneziana, nota per la sua carriera teatrale e cinematografica, ha raccontato la figura di Artemisia Gentileschi, simbolo di forza femminile e resilienza, attraverso un monologo intenso. Prima del suo intervento, due studenti hanno aperto lo spettacolo con un monologo dedicato proprio ad Artemisia, evidenziando il suo legame con il femminismo e il suo contributo all’arte e alla cultura.

Le parole di Debora Caprioglio

Nel descrivere il suo approccio alla preparazione del monologo su Artemisia, Caprioglio ha sottolineato quanto sia stata una sfida emozionante e impegnativa:

“La figura di Artemisia è estremamente attuale. La sua storia, fatta di difficoltà personali e professionali, la rende un esempio di determinazione. Questo testo è diventato mio col tempo, e l’amore per questa donna ha reso le ore di prova un piacere, non un peso. Il monologo è una prova fisica importante, che misura la capacità di un attore.”

L’attrice ha anche parlato del valore del teatro come esperienza unica e insostituibile, un antidoto all’aggressività e all’isolamento dei social media:

“Il teatro è disciplina, vita e socialità. Non esiste nessuna forma che possa sostituirlo. È una terapia, soprattutto oggi, in un mondo dominato dai social. Il mio amore per la recitazione è nato al liceo, e credo profondamente nel valore sociale del teatro.”

Il ringraziamento della scuola

La dirigente scolastica, Anna Rita Leone, ha ringraziato Debora Caprioglio per la sua presenza, sottolineando l’importanza culturale del progetto e la grande opportunità che l’attrice ha offerto agli studenti. Come segno di gratitudine, le è stata donata un’opera raffigurante fiori, realizzata da una studentessa.