Decima edizione di Lievito, apertura il 25 aprile a Palazzo M

Lievito apre la sua decima edizione il 25 aprile. Una data simbolica per il festival, come lo sono i luoghi scelti: il centro storico di Latina e il suo Palazzo M. È proprio qui che si svolgeranno tutti gli eventi inaugurali del festival, organizzato per il secondo anno consecutivo dall’omonima associazione culturale.

Il programma della giornata subirà tuttavia alcune variazioni. In segno di rispetto per il lutto nazionale indetto dal Governo per la morte di Papa Francesco, è stato annullato il concerto itinerante della Drum Dance & Sing, band diretta da Iordanka Ivanova, che avrebbe dovuto attraversare il centro cittadino fino a Piazza del Popolo. L’evento sarà sostituito da una commemorazione del pontefice nel cortile di Palazzo M: alle 17:30 si terrà la lettura partecipata dell’enciclica “Laudato Si’” sulla Cura della Casa Comune.

Sempre nel cortile, ma questa volta nella Sala del Caminetto, si sposterà anche l’appuntamento con Lievito Acustica. Alle 19:00 si esibirà la band Mrs P, composta da Patrizia di Clemente (voce), Silvio Scena (piano), Gianluca Bove (chitarra), Antonio Scandurra (percussioni), Francesco Cecchet (basso) e Giorgio Coronati (batteria), che porterà sul palco un mix di soul, blues e funk tra grandi classici italiani e internazionali.

Resta invariato l’appuntamento con l’arte contemporanea curato da Fabio D’Achille con Mad, contenitore culturale che nel 2025 celebra i 20 anni. Alle 18:30 il vernissage delle due mostre personali: “Riccardo in Movimento”, antologica in memoria del pubblicitario pontino Riccardo Riccardo, e “cArte nautiche” di Alessandra Chicarella. Due percorsi espositivi differenti, ma connessi da un dialogo fatto di forme nautiche, cromatismi intensi e materiali riciclati. Per Riccardo, si tratta di un omaggio postumo reso possibile grazie alla moglie Anna e alle figlie Ramona ed Eugenia, con testo critico a cura dello storico dell’arte Vincenzo Scozzarella. Chicarella, invece, torna a Lievito con i suoi acrilici su carta, installazioni in cemento colorato e blocchi provenienti dal Consorzio Industriale del Lazio, sede del MadXI Museo Contemporaneo.

Alle 20:00, spazio infine al gusto con una degustazione nel foyer di Palazzo M a cura di Pizzeria Mc Giggi e Strada del Vino.

Tutti gli eventi del festival sono gratuiti, ad eccezione del concerto “Note a margine” del maestro e premio Oscar Nicola Piovani, in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00 al teatro D’Annunzio. Prevendita aperta al link: https://ticketitalia.com/nicola-piovani-note-a-margine.