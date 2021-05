Decreto Draghi, al via alle riaperture di palestre, piscine e tifosi negli stadi

Dopo la pubblicazione del nuovo DPCM, tornano finalmente fruibili le palestre al chiuso a partire dal 24 maggio, per le piscine al chiuso la data è il 1° luglio.

Per quanto riguarda gli stadi, autorizzata la presenza di pubblico per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già resi noti.

Si tornerà ad assistere quindi a eventi e competizioni sportive.

In base a quanto emerso nel confronto in cabina di regia, la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso, capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso, e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.