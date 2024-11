Decreto Salva Casa, la nuova normativa nell’incontro con l’Ordine degli Ingegneri

Le principali novità contenute nel decreto Salva Casa convertito nella legge 105/2024 in vigore dal 28 luglio scorso al centro di un evento/seminario, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina e dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine dei Periti Industriali e dal Collegio dei Geometri di Latina.

“La nuova legge Salva Casa e le modifiche al Testo Unico dell’edilizia” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 12 novembre, a partire dalle ore 15.30, presso la Curia Vescovile di Latina, in piazza Paolo VI.

Ad analizzare le nuove disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica saranno il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina, Ing. Luca di Franco; il vice presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, Ing. Luigi Vitelli; l’architetto Bonaventura Pianese, dirigente del settore “Pianificazione urbanistica e territoriale” del comune di Fondi; l’architetto Stefano Gargano, dirigente Urbanistica presso il comune di Aprilia; Dott. Dino de Paolis, direttore della casa editrice Legislazione Tecnica, che pure ha collaborato all’organizzazione del seminario.

L’incontro si avvarrà, inoltre, del contributo scientifico del Consiglio nazionale degli Ingegneri con la coordinatrice del Gruppo di lavoro sulla rigenerazione urbana, Ing. Irene Sassetti, che interverrà sul nuovo Testo Unico delle Costruzioni approfondendo obiettivi e principi della riforma.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco Dott.ssa Matilde Celentano e dell’assessore all’Urbanistica Avv. Annalisa Muzio, oltre che dal Presidente del CNI Ing. Angelo Domenico Perrini, del Vice Presidente del CNI Ing. Elio Masciovecchio e dei Presidenti dei principali Ordini e Collegi professionali di Latina.

La partecipazione è gratuita e valida ai fini della formazione professionale continua.