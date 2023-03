Defibrillatore nelle scuole, approvata in consiglio provinciale la proposta presentata da Opes

Grande soddisfazione dal Comitato Provinciale Opes Latina, dopo aver appreso che la mozione per l’installazione di un defibrillatore in ciascun istituto scolastico superiore della provincia, è stata approvata all’unanimità in consiglio provinciale.

La proposta, ricordiamo era partita su iniziativa dei Dirigenti Provinciali Opes Andrea Chiarato ed Enrico Barbini, con l’intento di realizzare uno schema virtuoso nelle palestre degli istituti scolastici superiori. L’obiettivo appunto, quello di regolamentare la presenza di defibrillatori in tutte le strutture sportive indoor degli istituti scolastici superiori della città e della provincia e di formare al loro uso e manutenzione chi queste strutture le gestisce e chi le utilizza.

Nel Consiglio provinciale dello scorso 02 marzo 2023 è stata discussa ed approvata la mozione presentata dai consiglieri Vocella e Cardillo Cupo per l’installazione di un defibrillatore in ciascun istituto scolastico superiore della provincia. Con grande sensibilità, i consiglieri hanno saputo cogliere la proposta dei dirigenti provinciali Opes, Chiarato e Barbini, e si sono fatti portavoce presentando tale mozione in consiglio.

È stato dato dunque mandato, al settore politiche della scuola, di predisporre una misura strutturale, di concerto con la consulta degli studenti, per avviare un programma triennale di formazione per il conseguimento di adeguate competenze e certificazioni ‘primo soccorso’ nonché di fornire supporto economico alle scuole superiori che siano sprovviste di defibrillatore.

Il presidente Gerardo Stefanelli ha suggerito di avviare anche corsi di formazione destinati a insegnare ad alcuni studenti di ciascuna scuola non soltanto l’utilizzo del macchinario ma anche le manovre salvavita.

“Siamo fieri che la nostra proposta non sia rimasta tale, ma che una volta giunta in Consiglio Provinciale come mozione, sia stata approvata all’unanimità – commentano con grande soddisfazione i Dirigenti Provinciali Opes Andrea Chiarato ed Enrico Barbini – Ringraziamo i Consiglieri Vocella e Cardillo Cupo che con risolutezza si sono fatti portavoce di un tema caldo volto a salvaguardare le vite di giovani studenti garantendo loro la massima sicurezza nelle ore scolastiche, dove la pratica sportiva è il momento di maggior rischio. Siamo certi – proseguono – che questa possa divenire la normalità, con un regolamento condiviso che garantisca l’efficienza e l’efficacia dei DAE grazie alla sinergia tra Provincia, Amministrazioni Comunali, ASL ed il Provveditorato. Le buone idee vanno messe al servizio della società, cercando gli strumenti giusti per far si che vengano concretizzate”.

Da sempre Opes è al fianco degli sportivi, ma con un occhio attento a tutta la cittadinanza. Ed è proprio per tali motivi che il Comitato Provinciale di Latina ha voluto spostare l’attenzione su un tema importante che incentiva l’uso del defibrillatore (DAE), il piccolo dispositivo computerizzato salvavita, in grado di ripristinare il normale battito del cuore in una persona colpita da arresto cardiaco improvviso.