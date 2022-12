Defibrillatore nelle scuole, la proposta di Opes diventa mozione FdI in Provincia

La proposta dei Dirigenti Provinciali Opes, l’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Chiarato e Enrico Barbini, è quella di fornire a tutti gli Istituti Scolastici Superiori della Provincia di Latina dei defibrillatori salvavita. La proposta è stata depositata come mozione dai consiglieri provinciali Cardillo Cupo e Vocella, impegnando cosi la Provincia all’installazione di un defibrillatore in ogni struttura sportiva presente negli istituti scolastici della provincia.

L’atto attribuisce i defibrillatori computerizzati (DEA) all’interno di ogni struttura sportiva indoor di tutti gli istituti superiori della Provincia di Latina. Per l’utilizzo dei dispositivi, dovrà essere garantito un numero adeguato di persone formate per l’utilizzo, come previsto dalla legge 112/2021 (con relativi obblighi di aggiornamento e formazione continua, anche per gli assistenti tecnici amministrativi), tale da assicurare la presenza di operatori in sede in caso di utilizzo. Infine è stato proposto di istituire un organismo di controllo alle dipendenze dell’ente provinciale stesso, che ne verifichi la funzionalità e la costante manutenzione.

I temi della sicurezza, come enunciato da Vocella e Cardillo Cuposi, dovrebbero essere presenti in ogni agenda di servizio alla cittadinanza e devono avere un ruolo di importanza primaria nell’adempimento di tali azioni che il dovere civico impone.