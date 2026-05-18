Degrado fra via Don Morosini e il centro, l’opposizione chiede risposte immediate

“Servono risposte immediate, interventi concentri e una discussione pubblica vera”. Ruota sostanzialmente a queste poche parole il grido d’allarme lanciato dai gruppi d’opposizione in merito alla situazione di degrado, che coinvolge il centro storico di Latina ed in particolare via Don Morosini. I partiti di Latina Bene Comune, PD, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032, hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per trovare una soluzione ad un problema che va avanti da anni.

“La richiesta, indirizzata al presidente del Consiglio comunale, alla sindaca e alla segretaria generale, nasce dall’aggravarsi di criticità che nelle ultime settimane – spiegano i consiglieri di opposizione – sono state nuovamente segnalate da residenti, commercianti e comitati di quartiere: accumulo di rifiuti, carenza di decoro urbano, manutenzione insufficiente del verde pubblico, problemi di illuminazione, episodi di criminalità, spaccio e consumo incontrollato di alcolici, situazioni di marginalità sociale e presenza di persone senza fissa dimora. A tutto ciò si aggiungono criticità urbanistiche e ambientali legate alla realizzazione del playground nell’area della passeggiata Sandro Pertini e la persistente chiusura dell’ex mercato coperto, su cui manca da tempo un confronto pubblico”.

Una situazione che, secondo i consiglieri, non può più essere affrontata con interventi occasionali o promesse disattese. “In questi anni – spiegano – sono state presentate interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte senza però arrivare a soluzioni strutturali e risolutive. Siamo consapevoli di alcuni micro interventi realizzati negli ultimi mesi in via Don Morosini e nel centro storico, ma troppo spesso si tratta di azioni frammentate, non sufficienti a rispondere alle reali esigenze del quartiere. Ciò che preoccupa è l’assenza di una strategia complessiva capace di ripristinare condizioni minime di vivibilità e sicurezza in alcune zone della città. Si continua a procedere a singhiozzo e, ascoltando i cittadini, la percezione diffusa è che la qualità della vita quotidiana non stia migliorando”.

“Il centro storico – concludono – rappresenta il cuore della città e via Don Morosini da troppo tempo è il simbolo di un abbandono che i cittadini vivono ogni giorno sulla propria pelle. Non è più tollerabile assistere al progressivo peggioramento delle condizioni di vivibilità, sicurezza e decoro senza un’azione concreta e immediata da parte dell’amministrazione. Per questo chiediamo un consiglio comunale straordinario che affronti apertamente tutte le criticità, coinvolgendo l’intera assise cittadina, gli assessori e i dirigenti competenti e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di controllo e gestione dell’area. Serve una strategia seria, coordinata e immediata per il rilancio del centro cittadino. Residenti, commercianti e cittadini attendono risposte concrete, non annunci estemporanei o interventi spot”.