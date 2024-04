Degrado nell’asilo di Borgo Montello, l’allarme lanciato dall’Associazione Borgo Sabotino 2.0

Soffitti pieni di inflitrazioni, aule con enormi buchi nelle pareti e spazi esterni completamenti abbandonati a se stessi. E’ questa la situazione che da tempo interessa la scuola dell’infanzia Natale Prampolini di Borgo Montello. A lanciare l’allarme è Sinuè Basciu, presidente dell’Associazione Borgo Sabotino 2.0, che descrive il totale stato di abbandono a cui devono far fronte ogni giorno, oltre ai docenti e al personale scolastico, gli oltre 30 piccoli studenti.

“Quelle ch e vedete – spiega Sinuè Basciu – sono solamente alcune delle problematiche mai risolte della Scuola dell’infanzia Natale Prampolini, sede di borgo Montello, la quale ospita ogni giorno circa 30 bambini, con annessi docenti e personale.

La scuola risulta ormai da anni in un totale stato di abbandono. Come si evince dalle foto i muri sono impregnati di umidità e i soffitti del secondo piano lo rendono inagibile. Le aule presentano poi enormi buchi alle pareti che vengono chiusi in modo approssimativo dai docenti, i quali dignitosamente e con grande amorevolezza insegnano ai piccoli studenti nel totale degrado.

Anche gli spazi esterni sono in stato di abbandono. A partire dagli alberi mai potati, che ormai hanno i rami molto pericolosi perché ad altezza bambino. Negli spazi esterni sono presenti anche tombini a misura “di piedino”, con cavi dell’alta tensione e due stabili pericolosi che sono stati recintati in maniera maldestra per evitare che i bimbi si infilino in situazioni di pericolo.

Infine, anche i punti di raccolta sono totalmente ricoperti di rovi. Per non parlare poi dell’erba che viene tagliata, come si dice in gergo, alla carlona, ovvero tanto per… La comunità è ormai esausta del continuo scarica barile di chi di dovere e, per questo motivo, un gruppo di mamme ha deciso di muoversi in maniera importante per migliorare la vita scolastica dei proprio ragazzi, perché la scuola dell’infanzia è un diritto facoltativo, ma rimane comunque un diritto”.