Il Nucleo AncSabaudiaAdv con equipaggio composto dal Maresciallo Enzo Cestra e volontario Jacopo Giulivo sono intervenuti all’altezza del km 24 sul tratto interrotto del lungomare pontino per localizzare un esemplare di delfino trovato morto in spiaggia. Una volta localizzato il cetaceo è stato spostato verso la duna e segnalato onde evitare che il mare mosso lo potesse riportare al largo. Subito dopo è stato informato il comando della polizia municipale di Sabaudia e la guardia costiera per la procedura di recupero e smaltimento. L’animale, come si nota dalle foto, presenta delle ferite e verranno valutate dagli esperti le cause della sua morte.