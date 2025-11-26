Denunciato per falsificazione di documenti e rifiuto di accertamenti

La Polizia di Stato prosegue senza sosta i controlli sulla sicurezza stradale a Cisterna di Latina. Nel corso di un pattugliamento su via Monti Lepini, gli agenti hanno notato e fermato una vettura che procedeva con andatura pericolosa e irregolare, sfidando le condizioni meteorologiche avverse. Il conducente, visibilmente nervoso, ha cercato di eludere i controlli fornendo false generalità ai poliziotti. Dalle verifiche effettuate con una perquisizione è emerso che a bordo del veicolo erano presenti un permesso di guida provvisorio e una ricevuta falsificata, destinata alla Commissione Medica Locale. L’uomo ha confessato di aver modificato la data della prenotazione per aggirare i controlli. A suo carico sono scattate la denuncia per falsità commessa davanti a un pubblico ufficiale e la contestazione della mancata osservanza degli obblighi imposti per la patente di guida secondo il Codice della strada. Ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per il consumo di stupefacenti, integrando un’ulteriore violazione all’articolo 187. Dopo l’identificazione, il veicolo è stato affidato a un’autista con regolare patente. Nel corso della stessa operazione, un altro cittadino è stato segnalato per detenzione di droga ad uso personale. Le attività di presidio della Polizia continuano con forza, a tutela della legalità e della sicurezza collettiva.