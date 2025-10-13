Desarticolata dagli artificieri la valigia sospetta in via Carroceto ad Aprilia

Ad Aprilia, allarme rientrato per la valigia abbandonata tra via Carroceto e via Sabotino. La Polizia Locale ha chiuso la strada tra via Verdi e via Galilei, isolando l’area e allontanando i residenti.

Gli artificieri, arrivati da Roma, hanno usato un robot per collocare un dispositivo di disarticolazione e neutralizzare l’oggetto.

Un forte boato ha accompagnato l’intervento, che ha permesso di accertare l’assenza di ordigni all’interno della valigia.

L’operazione si è conclusa senza conseguenze, ma la zona è rimasta interdetta per tutta la durata delle verifiche.