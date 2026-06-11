Deve scontare oltre 6 anni per rapina, arrestato 31enne a San Felice

Deve scontare una condanna a sei anni, cinque mesi e tre giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.200 euro. I carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti di un 31enne marocchino già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di due diverse rapine messe a segno nel corso degli anni: la prima commessa a Roma il 23 giugno del 2013, la seconda a San Felice Circeo il 26 agosto del 2018. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.

Un operazione che si inserisce nell’ambito di un piano straordinario di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio avviato dall’Arma. L’obiettivo è innalzare gli standard di sicurezza in vista della stagione estiva, focalizzando l’attenzione soprattutto sul contrasto ai reati predatori e ai furti in abitazione durante le fasce serali e notturne. La necessità di mantenere alta la guardia nel borgo costiero è d’altronde confermata anche da recenti e gravi episodi di cronaca che hanno destato allarme sociale. Tra questi, la violenta lite tra due cittadini di origine indiana avvenuta lo scorso 31 maggio, culminata con l’accoltellamento al fianco di uno dei contendenti. Anche in quel caso, l’immediato intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale aveva permesso di individuare e arrestare rapidamente il presunto aggressore, a dimostrazione della risposta tempestiva delle forze dell’ordine sul territorio.