Deve scontare oltre un anno per omicidio colposo, arrestato a Latina

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Latina hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione della pena detentiva nei confronti di un uomo di 57 anni residente in città e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Roma, prevede una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo, pena che l’uomo dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare.

La vicenda giudiziaria ha origine da un tragico episodio avvenuto nel novembre del 2009 all’interno di un cantiere. In quell’occasione perse la vita un lavoratore a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini e successivamente stabilito dalla magistratura, il 57enne, che ricopriva il ruolo di responsabile dei lavori, non avrebbe adottato le necessarie misure di sicurezza previste per prevenire il verificarsi dell’evento.

La mancanza delle adeguate precauzioni sul luogo di lavoro è stata ritenuta determinante nella dinamica dell’incidente che portò alla morte dell’operaio.

Dopo le formalità di rito svolte presso la caserma dei Carabinieri, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari per scontare la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.