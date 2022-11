Devono scontare pene residue, due arresti ad Itri e Formia

Due rispettivi arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri nel Sud pontino, si tratta di due uomini che entrambi sono stati raggiunti dall’ordinanza di arresto, dovranno scontare delle pene residue:

I militari della Stazione di Formia hanno tratto in arresto un uomo del posto di anni 42, dovendo scontare la pena di mesi 6 di reclusione e mesi 3 di arresto per violazione delle misure di prevenzione e resistenza a P.U. commessi tra il 2014 e 2016 a San Giorgio a Cremano (NA). L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

I militari della Stazione di Itri invece, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un uomo, residente ad Itri, dovendo ancora espiare la pena di circa un anno per i reati di furto, ricettazione e violenza sessuale commessi nei periodi 1997-99 a Viterbo e nel 2012 in Itri. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.