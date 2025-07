Di giorno postino a Ponza, di notte voce dei “RaffXPass”: la storia di Pasquale Labate

La storia di Pasquale Labate, 30 anni, calabrese di nascita, è un racconto di impegno, passione e resilienza. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico nel 2014, Pasquale ha intrapreso il percorso lavorativo in Poste Italiane, iniziando come portalettere nel 2015 e lavorando in diverse località laziali fino ad approdare, nel febbraio del 2021, sull’isola di Ponza. Il suo quotidiano inizia nelle prime ore del mattino presso l’ufficio postale di Ponza Porto, dove aspetta l’arrivo del traghetto carico di merci. Dopo aver effettuato le operazioni di smistamento e preparazione della corrispondenza, si mette in viaggio a bordo del suo inconfondibile Fiorino bianco per consegnare lettere e pacchi ai cittadini dell’isola.

Ma dietro questa routine quotidiana si nasconde una grande passione: la musica. Pasquale, infatti, da oltre quindici anni scrive testi e, dal 2018, ha dato vita alla band “RaffxPass” insieme all’amico fraterno Raffaele De Marco, anche lui portalettere presso il centro di recapito di Velletri. La band, di cui Pasquale è il lead vocalist, si esibisce tra Roma e il Sud Italia, portando sul palco sonorità che spaziano dall’elettronica all’old school. Tra i brani più significativi c’è “Non ho paura”, uscito su YouTube nel 2021, che affronta temi sociali e sentimentali, coinvolgendo il pubblico anche attraverso concerti come quello del 4 luglio a Ponza, davanti a una piazza gremita e con il supporto del Comune.

La passione musicale di Pasquale si intreccia con il suo lavoro di portalettere, condividendo valori fondamentali come l’impegno sociale e l’attenzione alle persone.“Al tempo ho scelto Ponza come luogo di lavoro poiché ero convinto che fosse il luogo ideale per lavorare e coltivare la mia passione musicale in tranquillità. Certo che appena arrivato ho trovato una situazione che non avevo mai sperimentato: le strade erano senza indicazioni, senza numeri civici e neanche le cassette con i nominativi dei destinatari. Un vero e proprio incubo altro che tranquillità! Non mi sono perso d’animo e con molta fantasia pian piano ho creato una toponomastica mia: 40 pagine di appunti che ho trasferito su un pdf che potesse essere di semplice consultazione anche per i colleghi che mi sostituiscono qundo sono in ferie. Risolto, onestamente con molta fatica ma con soddisfazione il problema – puntualizza Pasquale – ho potuto trovare il tempo per dedicarmi anche alla mia passione musicale.”

“Il progetto RaffxPass – prosegue – è nato dall’incontro con Raffaele De Marco nelle periferie romane, un’amicizia fondata sulla stessa passione artistica. Ironia del destino, Raffaele è anche un collega poiché lavora come portalettere presso il Centro di Velletri. Dopo due anni di live, insieme ai due nuovi ingressi nel gruppo, abbiamo creato il nostro primo disco: Maktub, in parte scritto a Ponza. I brani raccontano la vita quotidiana, tra sogni e realtà, su sonorità elettroniche e old school. ‘Non ho paura’ è uno dei pezzi più significativi, uscito su YouTube nel 2021. Nei live cerchiamo di coinvolgere il pubblico anche su temi sociali e sentimentali. Un momento speciale è stato il concerto del 4 luglio a Ponza, dove nasce gran parte della nostra ispirazione, davanti a una piazza piena e con il supporto del Comune.”