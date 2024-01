Di nuovo insabbiato il canale del porto di Rio Martino

Doveva essere rimesso in sesto come promesso dall’amministrazione ormai mesi fa, invece il canale del porto di Rio Martino torna ad avere a che fare con il problema insabbiamento. Il fenomeno torna a mettere in ginocchio quella piccola parte di pescatori che prova a portare avanti un lavoro già abbastanza difficile di suo. Un evento naturale ma che da anni colpisce il lungomare di Latina e soprattutto, in questo caso, il porto canale di Rio Martino non permettendo così la navigabilità.

Un aiuto era stato promesso dall’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco che aveva assicurato, nel minor tempo possibile, un intervento che avrebbe rallentato gli effetti dell’insabbiamento. Sulla vicenda c’era stato anche un incontro in Comune con una rappresentanza di pescatori che venne ascoltata per sentire alcune testimonianze dirette di ciò che accade in quel tratto di mare.

Ora toccherà all’Amministrazione trovare una soluzione, anche per dare una risposta concreta ad un comparto lavorativo che risulta essere uno dei più poveri a livello lavorativo ed economico.