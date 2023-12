Dieci artisti per EmergArt, mostra estemporanea al castello di Fondi

Nella suggestiva sala terranea del Castello Caetani per un’intera settimana verrà allestita la mostra di pittura dal titolo: “EmergArt”, dedicata all’esposizione delle opere di dieci talentuosi artisti emergenti del territorio.

Dal 10 al 17 dicembre, gli amanti dell’arte avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività e originalità. La mostra si propone di valorizzare il talento locale e di offrire una piattaforma di visibilità per gli artisti emergenti fornendo loro uno spazio per esprimere la propria creatività e comunicare con il pubblico attraverso le loro opere artistiche, trasmettendo emozioni ed esperienze uniche.

L’evento è organizzato dalla Associazione Pro Loco Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi e durerà otto giorni. Durante questo periodo si avrà anche modo di parlare di altre espressioni dell’arte. Saranno infatti organizzati anche eventi collaterali che permetteranno di incontrare personalmente gli artisti, approfondire il processo di creazione delle opere e scoprire le loro fonti di ispirazione. I visitatori avranno la possibilità di acquistare le opere esposte durante l’evento, supportando così gli artisti emergenti nella loro carriera e portando con sé un pezzo di creatività da ammirare a casa propria.

La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica 10 dicembre alle ore 12:00 in presenza delle istituzioni mentre nella serata di chiusura della mostra, domenica 17 dicembre alle ore 18:00, si terrà un concerto dal titolo: “Natale al castello”, spettacolo di musica e canti natalizi a cura dell’Accademia musicale Moysa Aps.

“EmergArt” rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte di scoprire nuovi talenti e apprezzare la freschezza e l’autenticità delle opere degli artisti emergenti. I nomi dei dieci artisti partecipanti sono: Carlo Spirito, Silvia Iacozza, Tiziana Bagatella, Claudio Ciccone, Oscar Spirito, Bruna Saccoccio, Valter Derkac, Lorenzo Buttaro, Pasquale Noia, Sara Grossi.

Per info: 3297764644 (anche WhatsApp)