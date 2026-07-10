Dieci ordigni sotto la Roma-Napoli a Formia, stop ai treni e maxi bonifica

Dieci ordigni bellici inesplosi sono stati rinvenuti durante alcuni lavori alla rete fognaria, all’interno di una trincea di scavo situata sotto la linea ferroviaria Roma-Napoli e a poca distanza da un’area residenziale.

Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza coordinate dalla Prefettura. Nell’area sono intervenuti gli specialisti del XXI Reggimento Genio Guastatori di Caserta, chiamati a effettuare il sopralluogo e a predisporre le operazioni di bonifica, mentre la Polizia locale ha provveduto alla messa in sicurezza della zona. Dagli accertamenti effettuati dagli artificieri è emerso che gli ordigni sono bombe d’aereo di nazionalità italiana, per un peso complessivo di circa 500 chilogrammi.

La delicatezza delle operazioni ha reso necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta Formia-Minturno. La Prefettura ha quindi attivato con urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi, con l’obiettivo di definire le modalità operative dell’intervento insieme agli enti coinvolti e al Centro Operativo Comunale attivato presso il Comune. Secondo il piano predisposto, gli ordigni saranno trasferiti nel corso della notte utilizzando un mezzo apposito e sotto la scorta delle forze di polizia. Le bombe verranno temporaneamente collocate in una cava individuata per le operazioni di stoccaggio in sicurezza.

Il brillamento degli ordigni sarà invece effettuato nei prossimi giorni in un sito ritenuto idoneo, che verrà individuato dal Genio Guastatori. Nel frattempo proseguono le attività coordinate dalle autorità per garantire la sicurezza dell’area e ridurre i disagi legati all’interruzione della circolazione ferroviaria.