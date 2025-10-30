Difesa della costa di Latina, al via il piano d’azione

La Marina di Latina si prepara a un intervento strutturale contro l’erosione costiera. È stato approvato il piano operativo per il completamento delle opere di protezione del litorale, un progetto da 6,49 milioni di euro, finanziato per 5,5 milioni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Piano Sviluppo e Coesione – ex FSC 2014-2020) e per 993 mila euro dal Comune di Latina.

Decisiva la firma dell’accordo tra Comune e Regione Lazio, sottoscritto dall’ingegnere Gian Pietro De Biaggio per l’amministrazione comunale e dall’ingegnere Luca Marta per la Regione. Con questo atto la Regione Lazio diventa soggetto attuatore dell’intervento, coordinando l’aspetto tecnico e operativo, mentre il Comune garantirà il cofinanziamento e parteciperà al monitoraggio.

Il progetto prevede pennelli e barriere soffolte, in parte emergenti e in parte sommerse, e interventi di ripascimento dell’arenile, in linea con le più recenti linee guida sulla difesa costiera. L’obiettivo è rafforzare la resilienza del litorale e valorizzare la Marina di Latina.

“L’accordo sottoscritto rappresenta un momento storico per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. Grazie all’impegno del Comune e alla collaborazione con la Regione Lazio, si apre una fase operativa breve ma decisiva. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Rocca, l’assessore Fabrizio Ghera e tutto l’apparato tecnico-istituzionale che ha sostenuto questo passaggio. Ora via libera alla realizzazione, con trasparenza e partecipazione, di opere attese da troppo tempo”.

Anche l’assessore al Demanio marittimo e alla Marina Gianluca Di Cocco ha espresso soddisfazione:

“La Marina di Latina è un asset strategico per l’amministrazione guidata dal sindaco Celentano. Con la firma dell’accordo abbiamo finalmente strumenti operativi reali. Ringrazio il dirigente De Biaggio per il supporto tecnico-amministrativo e mi unisco ai ringraziamenti al presidente Rocca e all’assessore Ghera. Ora ci impegniamo affinché i cittadini vedano presto i cantieri e i risultati”.

L’assessore all’Ambiente Franco Addonizio ha infine rimarcato il valore complessivo dell’iniziativa:

“La tutela della costa non è un tema marginale. È una questione ambientale, sociale ed economica, e l’adozione di un accordo strutturato consente di superare approcci frammentari. Le tempistiche saranno definite nei prossimi mesi, con l’avvio delle progettazioni esecutive, delle gare, del monitoraggio ambientale e del coinvolgimento della comunità”.

Con l’intesa tra Comune e Regione, Latina compie un passo decisivo verso la messa in sicurezza del proprio litorale, restituendo alla Marina equilibrio ambientale e nuova attrattività turistica.